В брянском поселке Свень подрядчик срывает сдачу детсада по нацпроекту

2026, 12 августа 17:35

Готовность объекта всего 44%, хотя работы должны были завершить до 31 августа.

В поселке Свень подрядчик затянул строительство детского сада по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Контракт предполагал сдачу объекта до 31 августа, однако строительная готовность составляет 44%. Аванс подрядчик получил, но не отработал. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Врио губернатора Егор Ковальчук, выехав на место, констатировал, что срыву сроков мешают не изменения в проекте, а отсутствие исполнительной документации, нехватка рабочих и неотлаженное взаимодействие со стройконтролем. Подрядчик заверил, что сможет завершить строительство в ноябре.

С 1 сентября за каждый день просрочки начнут начислять штрафные санкции.