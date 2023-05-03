Юные брянские хоккеисты выиграли турнир ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Смоленске прошёл турнир по хоккею, посвященный Дню Победы. На льду встретились ребята 7-8 лет из команд «Славутич» (Смоленск) и ХК «Олимп» (Стародуб).

Юные брянские спортсмены уверенно дошли до победы. Матч закончился со счётом 24:0 в пользу спортсменов из Стародуба.