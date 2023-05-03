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Брянские хоккеисты выиграли турнир ко Дню Победы

2023, 03 мая 16:26 Спорт
Брянские хоккеисты выиграли турнир ко Дню Победы
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Юные брянские хоккеисты выиграли турнир ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

В Смоленске прошёл турнир по хоккею, посвященный Дню Победы. На льду встретились ребята 7-8 лет из команд «Славутич» (Смоленск) и ХК «Олимп» (Стародуб). 

Юные брянские спортсмены уверенно дошли до победы. Матч закончился со счётом 24:0 в пользу спортсменов из Стародуба.

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