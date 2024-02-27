Брянский боксёр выиграл турнир в Орле

Брянский боксёр завоевал золотую медаль на памятном турнире в Орле. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Орле прошёл турнир по боксу в память о мастере спорта СССР Николая Плахова. Во дворце спорта училища олимпийского резерва собрались около 90 боксёров из Орла и ближайших регионов.

В турнире участвовали воспитанники брянской спортшколы «Олимп». Никита Казаков завоевал золотую награду турнира. Его коллега по школе Даниил Лифашин стал пятым.