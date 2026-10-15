Более тысячи школьников из приграничья бесплатно отдохнули в брянских лагерях

2026, 15 октября 08:56

Более тысячи школьников из приграничных районов бесплатно отдохнули в лагерях Брянской области летом. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук.

На совещании в правительстве Брянской области подвели итоги летней оздоровительной кампании. В регионе работало 369 организаций отдыха и оздоровления детей. Из областного бюджета было выделено 420 млн рублей.

В загородных лагерях и санаториях, а также в лагерях на базе образовательных организаций Брянской области отдохнули свыше 40 тысяч детей. Более двух тысяч бесплатных путевок получили дети участников специальной военной операции. Ещё свыше 1000 школьников из приграничных районов бесплатно отдохнули в лагерях.

Кроме того, было проведено 75 профильных смен. В трудовых лагерях побывали более пяти тысяч подростков. Также в Брянской области отдохнули 97 детей из подшефной Брянки Луганской Народной Республики.

Более 300 юных жителей Брянской обалсти побывали в федеральных детских центрах, лагерях и санаториях Тульской, Калужской и Ленинградской областей, Республики Беларусь.