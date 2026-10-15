Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Более тысячи школьников из приграничья бесплатно отдохнули в брянских лагерях

2026, 15 октября 08:56
Более тысячи школьников из приграничья бесплатно отдохнули в брянских лагерях
Источник фото

Более тысячи школьников из приграничных районов бесплатно отдохнули в лагерях Брянской области летом. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук. 

 

На совещании в правительстве Брянской области подвели итоги летней оздоровительной кампании. В регионе работало 369 организаций отдыха и оздоровления детей. Из областного бюджета было выделено 420 млн рублей. 

В загородных лагерях и санаториях, а также в лагерях на базе образовательных организаций Брянской области отдохнули свыше 40 тысяч детей. Более двух тысяч бесплатных путевок получили дети участников специальной военной операции. Ещё свыше 1000  школьников из приграничных районов бесплатно отдохнули в лагерях. 

Кроме того, было проведено 75 профильных смен. В трудовых лагерях побывали более пяти тысяч подростков. Также в Брянской области отдохнули 97 детей из подшефной Брянки Луганской Народной Республики. 

Более 300 юных жителей Брянской обалсти побывали в федеральных детских центрах, лагерях и санаториях Тульской, Калужской и Ленинградской областей, Республики Беларусь.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянская семья победила на всероссийском конкурсе «Семья года»
15 октября 13:37
Брянская семья победила на всероссийском конкурсе «Семья года»
Свалку у посёлка Ново-Отрадное убрали после вмешательства прокуратуры
15 октября 12:37
Свалку у посёлка Ново-Отрадное убрали после вмешательства прокуратуры
Курьера телефонных мошенников задержали брянские инспекторы ГИБДД
15 октября 11:53
Курьера телефонных мошенников задержали брянские инспекторы ГИБДД

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16847) брянск (7263) ДТП (2896) ГИБДД (2465) прокуратура (2217) уголовное дело (2156) Александр Богомаз (1998) суд (1813) авария (1749) мчс (1587) коронавирус (1272) дороги (1171)