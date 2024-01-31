Брянский борец завоевал «серебро» на Кубке Ивана Ярыгина
Брянский борец Магомед Магомаев завоевал серебряную награду на Кубке Ивана Ярыгина.
Международный Кубок Ивана Ярыгина по вольной борьбе прошёл в Красноярске. На турнире собрались спортсмены из 24-х стран.
Брянский борец Магомед Магомаев выступал в весовой категории 79 кг. Он стал серебряным призёром престижного турнира.
Напомним, с медалью вернулась и Дарья Бобрулько.
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