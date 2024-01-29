Брянская спортсменка стала третьей на Международном турнире по вольной борьбе
Брянская спортсменка Дарья Бобрулько завоевала бронзовую награду на Международном турнире по вольной борьбе. Об этом сообщили в соцсетях Дворца единоборств Брянска.
XXXV Международный Кубок Ивана Ярыгина по вольной борьбе прошёл в Красноярске. За награды боролись представители 24-х стран.
Тренер Дворца единоборств Брянска Дарья Бобрулько выступала в весовой категории до 62 кг. Спортсменка завоевала бронзовую награду турнира.
Сборная России стала победителем международного турнира. Второе место заняла команда из Монголии, а третье — представители Республики Беларусь.