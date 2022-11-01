Брянский кикбоксёр вернулся с «серебром» с Международного турнира

Юный брянский спортсмен стал вторым на Международных соревнованиях по кикбоксингу. Об этом сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта.

В городе Кемерово прошли Международные соревнования по кикбоксингу «Россия – спортивная держава». Они являются альтернативой Первенства Европы. На турнир съехались 1073 спортсмена из семи стран.

Брянскую область представит воспитанник клуба единоборств «Белые волки» Брасовской детско-юношеской спортивной школы «Олимп» Никита Гривин. В своей весовой категории юноша провёл четыре боя в дисциплине «лайт-контакт».

Три встречи стали для брянца победными. Никита Гривин стал серебряным призером соревнований.