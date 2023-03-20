Брянцы стали призёрами Всероссийских зимних сельских спортивных игр

Брянская команда заняла третье место на Всероссийских зимних сельских спортивных играх, сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

ХI Всероссийские зимние сельские спортивные игры проходили в Череповце В них участвовали около 700 спортсменов из 49 регионов. Брянскую область представляли 17 спортсменов. Соревнования включали семь дисциплин: лыжные гонки, полиатлон, шахматы и шашки, соревнования спортивных семей, троеборье дояров, троеборье механизаторов.

Семья Антоновых из Брянского района завоевала бронзовую награду среди спортивных семей и в комбинированной эстафете. Серебряным призёром в лыжных гонках на 5 км в троеборье дояров стал Роман Сафронов из Карачевского района. Среди спортивных семей в лыжной гонке Сергей Сотников из Брянского района завоевал золотую награду.

В общекомандном зачёте сборная Брянской области заняла третье место.