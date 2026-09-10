Водитель электровелосипеда пострадал в ДТП в Почепском районе накануне

2026, 10 сентября 10:43

Мужчина пострадал при столкновении электровелосипеда с прицепом автомобиля в Погарском районе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла днём 9 сентября в Погарском районе. На перекрёстке равнозначных дорог 33-летний мужчина на электровелосипеде при поворота направо не учёл скорость движения и врезался в прицеп автомобиля Mercedes-Benz. 41-летний водитель двигался прямо.

Велосипедист получил травмы. Его госпитализировали.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.