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ДТП

Водитель электровелосипеда пострадал в ДТП в Почепском районе накануне

2026, 10 сентября 10:43
Водитель электровелосипеда пострадал в ДТП в Почепском районе накануне
Источник фото

Мужчина пострадал при столкновении электровелосипеда с прицепом автомобиля в Погарском районе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Авария произошла днём 9 сентября в Погарском районе. На перекрёстке равнозначных дорог 33-летний мужчина на электровелосипеде при поворота направо не учёл скорость движения и врезался в прицеп автомобиля Mercedes-Benz. 41-летний водитель двигался прямо.

Велосипедист получил травмы. Его госпитализировали. 

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку. 

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