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ЖКХ

Улицу Красноармейскую в Брянске отремонтировали за 80 миллионов рублей

2026, 11 сентября 17:38
Улицу Красноармейскую в Брянске отремонтировали за 80 миллионов рублей
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Улицу Красноармейскую в Брянске отремонтировали за 80 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В Брянске завершился капитальный ремонт улицы Красноармейской. За погода подрядчик обновил почти два километра дороги от пересечений с проспектом Станке Димитрова и улицей Октябрьской.

Специалисты уложили два слоя нового асфальтобетонного покрытия, провели корректировку люков и отремонтировали тротуары. Также подрядчик установил шесть новых остановочных комплексов со стеклянными стенами, в которые встроена электрическая подсветка. Площадки на остановках выложили плиткой.

На пересечении с улицей Глинки появилась ещё одна полоса для движения машин, а также светофор. Освещают перекрёсток дополнительные светодиодные фонари. Кроме того, Красноармейскую расширили перед пересечением с улицей Ромашина.

Межведомственная комиссия проверила качество работы. Подрядчику предстоит убрать строительный мусор, досыпать грунт на газоны и сделать более пологие пандусы для маломобильных граждан.

Ремонт улицы Красноармейской прошёл по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и 

обошёлся в 80 миллионов рублей.

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