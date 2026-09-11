Улицу Красноармейскую в Брянске отремонтировали за 80 миллионов рублей

2026, 11 сентября 17:38

Улицу Красноармейскую в Брянске отремонтировали за 80 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске завершился капитальный ремонт улицы Красноармейской. За погода подрядчик обновил почти два километра дороги от пересечений с проспектом Станке Димитрова и улицей Октябрьской.

Специалисты уложили два слоя нового асфальтобетонного покрытия, провели корректировку люков и отремонтировали тротуары. Также подрядчик установил шесть новых остановочных комплексов со стеклянными стенами, в которые встроена электрическая подсветка. Площадки на остановках выложили плиткой.

На пересечении с улицей Глинки появилась ещё одна полоса для движения машин, а также светофор. Освещают перекрёсток дополнительные светодиодные фонари. Кроме того, Красноармейскую расширили перед пересечением с улицей Ромашина.

Межведомственная комиссия проверила качество работы. Подрядчику предстоит убрать строительный мусор, досыпать грунт на газоны и сделать более пологие пандусы для маломобильных граждан.

Ремонт улицы Красноармейской прошёл по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и

обошёлся в 80 миллионов рублей.