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Брянский колледж выиграл Спартакиаду по волейболу

2024, 24 октября 13:29 Спорт
Брянский колледж выиграл Спартакиаду по волейболу
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Брянский колледж олимпийского резерва выиграл областную спартакиаду по волейболу. Об этом сообщили в региональном департаменте и спорта. 

В Брянской области завершилась спартакиада среди средних профессиональных образовательных организаций по волейболу среди мужских команд.  По итогам всех встреч первое место заняли студенты Брянского государственного училища (колледжа) олимпийского резерва. Серебряная награда досталась сборной Трубчевского профессионально-педагогического колледжа. Тройку лидеров замкнула команда Трубчевского политехнического техникума.

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