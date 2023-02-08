Брянский лыжник взял «бронзу» в Белоруссии

Брянский лыжник завоевал бронзовую награду на соревнованиях в Белоруссии. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта Раубичи в республике Беларусь прошли международные соревнования по лыжным гонкам «Первенство Наций». В сборной России выступал воспитанник брянской спортивной школы олимпийского резерва Олег Поляков.

В индивидуальной гонке на 10 км среди юниоров спортсмен стал третьим. Команде он принёс бронзовую награду.