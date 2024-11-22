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Брянский пловец стал чемпионом России

2024, 22 ноября 09:35 Спорт
Брянский пловец стал чемпионом России
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Брянский пловец завоевал золотую медаль на чемпионате России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат России по плаванию на короткой воде. В первый день воспитанник спортшколы олимпийского резерва «Дельфин» Илья Бородин выступил на дистанции 200 метром комплексным плаванием. Он показал результат в 1.52,75 секунды. Илья Бородин завоевал золотую медаль. Он также установил новый рекорд Брянской области.

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