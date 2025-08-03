Брянский пловец стал финалистом чемпионата мира. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Сингапуре подходит к завершению чемпионат мира по водным видам спорта. В заплыве на 400 метров в комплексном стиле выступил 22-летний брянский пловец Илья Бородин. Он преодолел дистанцию за 4.10,63 секунды. В финале за медали чемпионата он поборется с 25-летним россиянином Максимом Ступиным, а такле японцами Томоюки Мацуситу и Асаки Нисикава.