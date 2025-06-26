Брянский пловец завоевал второе «золота» Кубка России
Брянский пловец завоевал второе «золота» Кубка России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Казани во Дворце водных видов спорта продолжается финал Кубка России по плаванию. Более 500 спортсменов борются за награды.
Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Илья Бородин выступил на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Он преодолел её за 4.14,48 секунды. Илья Бородин занял первое место.
Ранее брянский пловец выиграл заплыв на дистанции 200 метров комплексным плаванием.
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