Брянский прыгун завоевал «серебро» на турнире в Златоусте

Брянский прыгун завоевал «серебро» в финале серии «Высота» в Златоусте. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Златоуст на Урале на площади перед зданием администрации прошёл финал серии «Высота». В турнире участвовали сильнейшие прыгуны в высоту и с шестом из России и Беларуси. Они прошли отбор в 10 этапах серии.

Спортсмен Центра спортивной подготовки Брянской области Илья Иванюк взял высоту в 2.27 метра. Он стал серебряным призёром соревнований.

Победителям вручили короны с золотым нанесением, изготовленные златоустовскими мастерами, а призёрам — медали.