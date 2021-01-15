Бывший начальник брянского «Динамо» стал для отечественного футбола персоной нон грата

Российский футбольный союз пожизненно дисквалифицировал Валерия Корнеева.

Контрольно-дисциплиарный комитет Российского футбольного союза принял решение о пожизненном отстранении от футбольной деятельности теперь уже бывшего начальника брянского «Динамо» Валерия Корнеева.

Поводом для столь сурового решения стал, в чатсности, инцидент, когда во время очередной игры на поле вышли трое динамовцев, инфицированных коронавирусом, а их медицинские документы оказались фальсифицироаны.

За это команда была оштрафована на 1,6 млн рублей и лишена трех очков, что отбросило ее в зону вылета — на 18 место турнирной таблицы НФЛ.

Сейчас команда собирается на сборы в Кисловодск.

Ранее Корнеев стал фигурантом скандала. Игроки «Динамо» опубликовали открытое письмо, в котором обвинили его в неуважении к спортсменам и злоупотреблениям, в результате которых во время сборов и игр игроки проживали в некомфортных условиях и питались кое-как.