Чемпионат ЦФО по BMX прошёл в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На велодроме Брянского государственного училища олимпийского резерва прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа по велоспорту BMX. В первый день соревнований прошла гонка на время, во второй — «классик» и эстафета.

Брянские спортсмены завоевали 10 медалей. Среди мужчин в гонке «классик» золотая медаль досталась Олегу Малюшкину. Среди юноши 13-14 лет победил брянец Матвей Терешкин. Также первое место заняли Тимофей Дудин и Егор Иванов.