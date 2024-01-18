Чемпионат по лыжным гонкам прошёл в Брянске

На Чемпионате по лыжным гонкам в Брянске опередили участников межрегиональных соревнований. Об этом сообщили в департаменте физкультуры и спорта.

В спортшколе олимпийского резерва в областном центре прошёл Чемпионат Брянской области по лыжным гонкам. Участники выступали в свободном и классическом стиле на дистанции в 10 и 15 километров.

Среди женщин абсолютным победителем чемпионата стала Наталья Суганова. Также золотые награды завоевал Максим Ковалев. Победители и призёры представят региона на чемпионате Центрального федерального округа.