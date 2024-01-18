Чемпионат по лыжным гонкам прошёл в Брянске
На Чемпионате по лыжным гонкам в Брянске опередили участников межрегиональных соревнований. Об этом сообщили в департаменте физкультуры и спорта.
В спортшколе олимпийского резерва в областном центре прошёл Чемпионат Брянской области по лыжным гонкам. Участники выступали в свободном и классическом стиле на дистанции в 10 и 15 километров.
Среди женщин абсолютным победителем чемпионата стала Наталья Суганова. Также золотые награды завоевал Максим Ковалев. Победители и призёры представят региона на чемпионате Центрального федерального округа.
Читайте также
Новости регионов
Погрузка на железной дороге в Смоленской области выросла на 14,2% в 2023 году
В 2023 году погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила почти 3 млн тонн, что на 14,2% выше чем за аналогичный период прошлого года. За 2023 год положительная динамика отмечена в погрузке: химических и минеральных удобрений – 2,1 млн тонн (+18,7% к 2022 году); строительных грузов – 329 тыс. тонн (+28,4%); лесных грузов