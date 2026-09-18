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Дело о погибшем на зерноперерабатывающем предприятии сотруднике рассмотрел брянский суд

2026, 18 сентября 10:28
Дело о погибшем на зерноперерабатывающем предприятии сотруднике рассмотрел брянский суд
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Дело о погибшем на зерноперерабатывающем предприятии сотруднике рассмотрел брянский суд. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о нарушении охраны труда, повлекшем смерть человека. На скамье подсудимых оказалась старшая кладовщица подразделения зерноперерабатывающего предприятия.

На женщину были возложены обязанности по соблюдению требований охраны труда персонала складского хозяйства. Но она допустила к работе не прошедшего обучение по охране труда машиниста пакетоформирующей машины. Обнаружив неисправность, мужчина решил самостоятельно устранить поломку, не отключив при этом электропитание. Машиниста зажало между подвижными механизмами. Он умер на месте от полученных повреждений.

Суд назначил виновной условное лишение свободы. Решение не вступило в законную силу.

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