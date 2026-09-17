Сергей Горелов: брянский завод вышел на топовый выпуск продукции

2026, 17 сентября 13:58

Работа любого предприятия в рыночной экономике – это взлёты и падения. Когда завод или фабрика зависит от заказов, работы смежников, а на них всех влияет ситуация на рынке, то произойти может любая ситуация. Сегодня производство может быть загружено «выше крыши», а завтра заказов нет, партнёр вовремя не рассчитался …

— Сейчас есть заказы, предприятие загружено и это очень хорошо, — рассказывает директор завода «Локомотив-Дизель-Сервис» Сергей Горелов, — хотя в нашем деле бывают разные ситуации. Это только в Советском Союзе при плановой экономике можно было рассчитать свою работу на пятилетку вперёд. Рыночные отношения заставляют крутиться. Поэтому выживает сильнейший. У нашего предприятия это получается.

Потому что мы не стоим на месте, постоянно развиваемся, закупаем новое современное оборудование, учим и повышаем квалификацию своих сотрудников. Нам некогда отдыхать – надо работать, — говорит Сергей Горелов, — тогда и и будет тот результат, который мы имеем сегодня.

Фото: пресс-служба завода ЛДС