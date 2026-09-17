Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Промышленность

Сергей Горелов: брянский завод вышел на топовый выпуск продукции

2026, 17 сентября 13:58
Сергей Горелов: брянский завод вышел на топовый выпуск продукции
Источник фото

Работа любого предприятия в рыночной экономике – это взлёты и падения. Когда завод или фабрика зависит от заказов, работы смежников, а на них всех влияет ситуация на рынке, то произойти может любая ситуация. Сегодня производство может быть загружено «выше крыши», а завтра заказов нет, партнёр вовремя не рассчитался …

— Сейчас есть заказы, предприятие загружено и это очень хорошо, — рассказывает директор завода «Локомотив-Дизель-Сервис» Сергей Горелов, — хотя в нашем деле бывают разные ситуации. Это только в Советском Союзе при плановой экономике можно было рассчитать свою работу на пятилетку вперёд. Рыночные отношения заставляют крутиться. Поэтому выживает сильнейший. У нашего предприятия это получается.

Потому что мы не стоим на месте, постоянно развиваемся, закупаем новое современное оборудование, учим и повышаем квалификацию своих сотрудников. Нам некогда отдыхать – надо работать, — говорит Сергей Горелов, — тогда и и будет тот результат, который мы имеем сегодня.

 

Фото: пресс-служба завода ЛДС

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

В Брянске прошёл парад в честь освобождения от немецко-фашистских захватчиков
17 сентября 16:20
В Брянске прошёл парад в честь освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Памятный митинг прошёл у стелы воинской славы в Брянске.
17 сентября 15:32
Памятный митинг прошёл у стелы воинской славы в Брянске.
Брянский педагог победила в конкурсе «Лучший вожатый России»
17 сентября 14:33
Брянский педагог победила в конкурсе «Лучший вожатый России»

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16526) брянск (7228) ДТП (2871) ГИБДД (2439) прокуратура (2187) уголовное дело (2137) Александр Богомаз (1998) суд (1811) авария (1727) мчс (1581) коронавирус (1272) дороги (1149)