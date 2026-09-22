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Начальника почтового отделения брянский суд оштрафовал за хищение 700 тысяч рублей

2026, 22 сентября 14:33
Начальника почтового отделения брянский суд оштрафовал за хищение 700 тысяч рублей
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Начальника почтового отделения брянский суд оштрафовал за хищение 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о присвоении выручки начальником отделения почтовой связи. Приговор выслушала 42-летняя жительница Почепского района.

С ноября 2025 года по январь 2026 года женщина похитила более 700 тысяч рублей, принадлежащих организации. Подсудимая возместила причиненный ущерб.

Суд оштрафовал виновную на 50 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

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