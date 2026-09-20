Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Кражу кремов из магазина в Брянске раскрыли оперативники за несколько часов

2026, 20 сентября 14:11
Кражу кремов из магазина в Брянске раскрыли оперативники за несколько часов
Источник фото

Кражу кремов из магазина в Брянске раскрыли оперативники за несколько часов. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полиции обратилась работник магазина в Советском районе Брянска. С витрин торговой точки пропали косметические кремы. Ущерб превысил 5 000 рублей.

Момент кражи попал на записи камер видеонаблюдения. Молодая женщина, оглядываясь по сторонам, спрятала несколько коробочек с кремами. Она покинула торговый зал минуя кассы.

За нескольких часов оперативники отдела уголовного розыска задержали 22-летнюю жительницу Бежицкого района областного центра. Ранее она уже была судима. 

Молодая женщина пояснила, что ей очень хотелось выглядеть ухоженно, но денег для покупки косметических средств не было. 

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Житель Злынки подорвался на взрывном устройстве
20 сентября 14:04
Житель Злынки подорвался на взрывном устройстве
Суд обязал дроппера вернуть похищенные мошенниками у брянского пенсионера деньги
19 сентября 13:52
Суд обязал дроппера вернуть похищенные мошенниками у брянского пенсионера деньги
255 БпЛА уничтожили военные над Брянщиной за сутки
19 сентября 11:08
255 БпЛА уничтожили военные над Брянщиной за сутки

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16545) брянск (7231) ДТП (2874) ГИБДД (2442) прокуратура (2188) уголовное дело (2137) Александр Богомаз (1998) суд (1811) авария (1729) мчс (1582) коронавирус (1272) дороги (1150)