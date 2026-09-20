Кражу кремов из магазина в Брянске раскрыли оперативники за несколько часов

2026, 20 сентября 14:11

Кражу кремов из магазина в Брянске раскрыли оперативники за несколько часов. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полиции обратилась работник магазина в Советском районе Брянска. С витрин торговой точки пропали косметические кремы. Ущерб превысил 5 000 рублей.

Момент кражи попал на записи камер видеонаблюдения. Молодая женщина, оглядываясь по сторонам, спрятала несколько коробочек с кремами. Она покинула торговый зал минуя кассы.

За нескольких часов оперативники отдела уголовного розыска задержали 22-летнюю жительницу Бежицкого района областного центра. Ранее она уже была судима.

Молодая женщина пояснила, что ей очень хотелось выглядеть ухоженно, но денег для покупки косметических средств не было.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.