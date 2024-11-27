Чемпионат по стрельбе прошёл в Брянске
На чемпионат по стрельбе в Брянске собрались спортсмены из регионов России и Белоруссии. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В стрелковом клубе «Брянск» прошёл чемпионат Брянской области «Шумел сурово Брянский лес…». Турнир посетили спортсменов из Гомеля, а также разных регионов России: Москвы и Помостковья, Калуги, Тулы, Приморского края, Республики Саха.
В категории «C» (2р, 3р) брянец Сергей Перепечко занял второе место. В категории «Сеньоры» первым стал Александр Лубяный, а бронзовым призёром – Александр Байков.
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