Чемпионат по стрельбе прошёл в Брянске

На чемпионат по стрельбе в Брянске собрались спортсмены из регионов России и Белоруссии. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В стрелковом клубе «Брянск» прошёл чемпионат Брянской области «Шумел сурово Брянский лес…». Турнир посетили спортсменов из Гомеля, а также разных регионов России: Москвы и Помостковья, Калуги, Тулы, Приморского края, Республики Саха.

В категории «C» (2р, 3р) брянец Сергей Перепечко занял второе место. В категории «Сеньоры» первым стал Александр Лубяный, а бронзовым призёром – Александр Байков.