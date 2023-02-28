Делегация из Волгоградской области прибыла в Брянск для обмена опытом в области строительства спортивных объектов. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Брянск приехали заместитель председателя комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Николай Ивченко и директор спортивной школы по зимним видам спорта региона Сергей Ракитин. Они прибыли для обмена опытом с Брянской областью в вопросе строительства и функционирования спортивной инфраструктуры.

«Мы здесь по поручению Губернатора Волгоградской области Андрея Ивановича Бочарова, который чётко обозначил задачи нашей поездки. В Брянской области 74 спортивных объекта построены за последние 7 лет. Из них — 12 ледовых арен. Это фантастика! Поэтому нам с коллегой хочется с нетерпением посмотреть и изучить опыт вашего региона, чтобы затем применить его на территории нашей области», — отметил Николай Ивченко.

Первым гости посетили Дворец единоборств имени Артёма Осипенко. Затем делегация отправится в Почеп, Стародуб и Трубчевск. Также они посмотрят матч Первенства национальной молодёжной хоккейной лиги между «Брянском» и московским «Юнисоном»в Ледовом дворце в Володарском районе.