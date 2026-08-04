23-летнюю жительницу Брянской области поймали на краже велосипеда

2026, 04 августа 10:50

Похищенное транспортное средство скоро вернут владельцу.

В Трубчевске Брянской области полицейские оперативно раскрыли кражу велосипеда. 23-летняя местная жительница, ранее не имевшая проблем с законом, похитила транспортное средство стоимостью более 10 тысяч рублей.

Велосипед пропал из подъезда жилого дома по улице Заводской. Он был пристегнут противоугонным тросом, но это не помешало злоумышленнице совершить кражу.

Похищенное изъяли, после следственных действий велосипед вернут владельцу. Девушке грозит наказание по уголовному делу о краже.