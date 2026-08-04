Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

23-летнюю жительницу Брянской области поймали на краже велосипеда

2026, 04 августа 10:50
23-летнюю жительницу Брянской области поймали на краже велосипеда
Источник фото

Похищенное транспортное средство скоро вернут владельцу.

 

В Трубчевске Брянской области полицейские оперативно раскрыли кражу велосипеда. 23-летняя местная жительница, ранее не имевшая проблем с законом, похитила транспортное средство стоимостью более 10 тысяч рублей.

Велосипед пропал из подъезда жилого дома по улице Заводской. Он был пристегнут противоугонным тросом, но это не помешало злоумышленнице совершить кражу.

Похищенное изъяли, после следственных действий велосипед вернут владельцу. Девушке грозит наказание по уголовному делу о краже.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

В брянском селе Лобки дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль: погиб водитель
04 августа 12:37
В брянском селе Лобки дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль: погиб водитель
Брянский рецидивист обокрал магазин дважды за 10 минут
04 августа 11:34
Брянский рецидивист обокрал магазин дважды за 10 минут
Брянские школы получили право самостоятельно формировать программу внеурочной деятельности
04 августа 10:27
Брянские школы получили право самостоятельно формировать программу внеурочной деятельности

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16040) брянск (7101) ДТП (2825) ГИБДД (2398) прокуратура (2156) уголовное дело (2095) Александр Богомаз (1998) суд (1797) авария (1706) мчс (1567) коронавирус (1272) дороги (1126)