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Происшествия

Супруги из Брянска получили условный срок за кражу продуктов на 37 тысяч рублей

2026, 05 августа 18:08
Супруги из Брянска получили условный срок за кражу продуктов на 37 тысяч рублей
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Они похитили товары в магазине, спрятав часть в рюкзак, а затем полностью возместили ущерб.

 

Прокуратура Фокинского района Брянска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении супружеской пары. Суд признал их виновными в краже. С января по март 2026 года в магазине в поселке Белые Берега соучастники отбирали товар, часть прятали в рюкзак, а часть клали в тележку. На кассе они оплачивали только товар из тележки. Общий ущерб превысил 37 тысяч рублей.

Подсудимые признали вину и возместили ущерб в полном объеме. Суд приговорил каждого к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.

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