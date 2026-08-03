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Директора управляющей компании в Брасовском районе осудят из-за травмы ребенка

2026, 03 августа 15:23
Директора управляющей компании в Брасовском районе осудят из-за травмы ребенка
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12-летний ребенок провалился в пролет на лестничной площадке и получил тяжкий вред здоровью.

 

Прокуратура Брасовского района Брянской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя местной управляющей компании. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенка.

По версии следствия, директор не организовал осмотры подъездов и планово-предупредительные ремонты многоквартирного дома по проспекту Ленина в поселке Локоть. А 5 мая 12-летний мальчик наступил на поврежденный участок деревянного пола лестничной площадки, провалился в образовавшийся проем и при падении ударился об острый край ступени.

Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело направлено в Брасовский районный суд. Ранее в суде взыскали в пользу пострадавшего компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

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