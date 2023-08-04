Девять медалей привезли брянские тяжелоатлеты с Первенства России

Три золотых, четыре серебряных и две бронзовые награды завоевали брянские тяжелоатлеты на Первенстве России в Саранске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Саранске прошло Первенства России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок. В соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов от 15 до 23 лет.

Брянские спортсмены завоевали девять наград. Так, Александра Фурдик из спортшколы «Олимп» Стала первой сразу в трех дисциплинах — рывок 64 кг , толчок 74 кг и сумма 138 кг.

Варвара Андрюшина из дятьковского «Электрон» завоевала бронзовую награду в толчке с весом 105 кг. Воспитанница спортшколы «Сталь» Александра Паращук стала третьей в рывке на 84 кг.

Сразу три серебряных медали достались Максиму Могучеву из брянской «Стали». Его коллега по школе Станислав Прошин также занял второе место в категории — Рывок 161 кг.