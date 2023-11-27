Девять медалей завоевали брянские дзюдоисты на Международном турнире

Девять медалей завоевали юные брянские дзюдоисты на Международном турнире в Добруне. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В деревне Добрунь Брянского района прошёл XII Международный турнир по дзюдо среди юношей и девушек. Соревнования посвящены памяти Заслуженного работника сельского хозяйства России А.И. Миненко.

На турнир приехали 250 спортсменов из республики Беларусь, Брянской, Орловской, Курской, Калужской и Смоленской областей.

Регион представили спортсмены спортшколы по борьбе Брянска. Золотые награды турнира завоевали Вера Стародубова и Станислав Полипченков. Серебряным призёром стал Андрей Подоляков Андрей. также юные брянские дзюдоисты завоевали шесть бронзовых наград.