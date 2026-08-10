Брянские легкоатлетки завоевали бронзу командного чемпионата России по многоборьям

2026, 10 августа 12:54

Соревнования прошли в Краснодаре.

Команда легкоатлеток Брянской области завоевала бронзу командного чемпионата России по многоборьям, турнир проходил с 7 по 8 августа. В семиборье участвовали девять сильнейших команд из разных регионов страны.

Победу одержала Республика Татарстан с 20 833 очками, второе место заняла Москва с 20 468 очками. Брянская команда набрала 20 462 очка. В составе сборной выступили Светлана Антошина, Виктория Карасева, Полина Кривощекова и Дарья Гулакова. Спортсменки представляют СШОР «Русь» имени О. Ермакова.

Департамент физической культуры и спорта Брянской области поздравил девушек и тренерский штаб с отличным результатом.