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Две медали привезли брянские акробатки со Всероссийского турнира

2023, 06 декабря 14:27 Спорт
Две медали привезли брянские акробатки со Всероссийского турнира
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Золотую и бронзовую медали привезли брянские акробатки со Всероссийского турнира в Москве. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

В Москве прошли Всероссийские соревнования «Кубок памяти ЗТ СССР В. Д. Павловского». В нём участвовали спортсмены из 33 регионов России. 

В прыжках на акробатической дорожке воспитанница брянской спортшколы по спортивной гимнастике Екатерина Бондарева по программе мастера спорта завоевала золотую награду. 

В спортивной акробатике брянская пара София Молчанова и Анастасия Щепанова стали бронзовыми призёрами.

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