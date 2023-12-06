Две медали привезли брянские акробатки со Всероссийского турнира

Золотую и бронзовую медали привезли брянские акробатки со Всероссийского турнира в Москве. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Москве прошли Всероссийские соревнования «Кубок памяти ЗТ СССР В. Д. Павловского». В нём участвовали спортсмены из 33 регионов России.

В прыжках на акробатической дорожке воспитанница брянской спортшколы по спортивной гимнастике Екатерина Бондарева по программе мастера спорта завоевала золотую награду.

В спортивной акробатике брянская пара София Молчанова и Анастасия Щепанова стали бронзовыми призёрами.