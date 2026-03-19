Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Лента новостей

Фестиваль боевых искусств собрал 700 спортсменов в Брянске

2026, 19 марта 09:49
Источник фото

Фестиваль боевых искусств собрал 700 спортсменов в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

 

Накануне во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко в Брянске прошёл фестиваль боевых искусств. Мероприятие посвящено 12-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.

На трибунах собрались три тысячи зрителей, в том числе губернатор Александр Богомаз, председатель облдумы Валентин Суббот, депутаты и чиновники, участники и ветераны СВО с семьями, кадеты, юнармейцы, волонтёры, студенты и школьники. Для них выступили почти 700 спортсменов из 16 федераций Брянской области, а также гости из Калуги и Беларуси. Кроме того, применение спортивных навыков в боевой обстановке продемонстрировали бойцы отрядов «Партизан» и «Торнадо», воспитанники клуба «Патриот». 

«Именно такие виды спорта, как самбо, каратэ, бокс, дзюдо, армейский рукопашный бой и другие помогают мальчишкам стать настоящими мужчинами, смелыми, сильными и уверенными в себе, настоящими защитниками Родины! Многие из тех, кто сегодня участвует в специальной военной операции, прошли школу спорта, побеждали в спортивных поединках, а сегодня приближают Победу, которая обязательно будет за нами!» – подчеркнул Александр Богомаз. 

 

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14535) брянск (6859) ДТП (2700) ГИБДД (2238) прокуратура (2052) уголовное дело (2016) Александр Богомаз (1901) суд (1786) авария (1646) мчс (1507) коронавирус (1272) умвд (1048)