Фестиваль боевых искусств собрал 700 спортсменов в Брянске

2026, 19 марта 09:49

Фестиваль боевых искусств собрал 700 спортсменов в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Накануне во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко в Брянске прошёл фестиваль боевых искусств. Мероприятие посвящено 12-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.

На трибунах собрались три тысячи зрителей, в том числе губернатор Александр Богомаз, председатель облдумы Валентин Суббот, депутаты и чиновники, участники и ветераны СВО с семьями, кадеты, юнармейцы, волонтёры, студенты и школьники. Для них выступили почти 700 спортсменов из 16 федераций Брянской области, а также гости из Калуги и Беларуси. Кроме того, применение спортивных навыков в боевой обстановке продемонстрировали бойцы отрядов «Партизан» и «Торнадо», воспитанники клуба «Патриот».

«Именно такие виды спорта, как самбо, каратэ, бокс, дзюдо, армейский рукопашный бой и другие помогают мальчишкам стать настоящими мужчинами, смелыми, сильными и уверенными в себе, настоящими защитниками Родины! Многие из тех, кто сегодня участвует в специальной военной операции, прошли школу спорта, побеждали в спортивных поединках, а сегодня приближают Победу, которая обязательно будет за нами!» – подчеркнул Александр Богомаз.