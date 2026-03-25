Дорогу на переулке Московском в Брянске отремонтирую по нацпроекту

2026, 25 марта 15:35
Дорогу на переулке Московском в Брянске отремонтирую по нацпроекту
Дорогу на переулке Московском в Брянске отремонтирую по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошёл переулок Московский в Фокинском районе Брянска. Подрядчик обновит 1,2 километра дороги от проезда Московского до железнодорожной станции Брянск-Восточный.  

Рабочие уложат новое асфальтобетонное покрытие, сделают тротуары и обновят посадочные площадки. Для комфорта пассажиров общественного транспорта поставят четыре новых автопавильона. Освещать дорогу будут фонари со светодиодными светильниками. В завершении ремонта специалисты поставят новые дорожные знаки и нанесут разметку.

