2026, 25 марта 14:04

Подозреваемого в краже стройматериалов по горячим следам задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию с заявлением о краже обратился руководитель строительной компании. На чердаке многоэтажного дома в Фокинском районе Брянска хранились материалы для ремонта. Строители не досчитались 40 упаковок утеплителя и полтора кубометра досок. Ущерб составил 80 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска быстро восстановили картину преступления. К краже оказался причастен 35-летний брянец. Он был нанят представителем заявителя для проведения ремонта кровли.

Мужчина признался в хищении. Он посчитал, что заказчик привез стройматериалы на объект с избытком и не заметит пропажу. Фигурант решил подзаработать, перепродав «излишки». Возбуждено уголовное дело.