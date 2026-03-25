Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Подозреваемого в краже стройматериалов по горячим следам задержали полицейские в Брянске

2026, 25 марта 14:04
Источник фото

Подозреваемого в краже стройматериалов по горячим следам задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию с заявлением о краже обратился руководитель строительной компании. На чердаке многоэтажного дома в Фокинском районе Брянска хранились материалы для ремонта. Строители не досчитались 40 упаковок утеплителя и полтора кубометра досок. Ущерб составил 80 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска быстро восстановили картину преступления. К краже оказался причастен 35-летний брянец. Он был нанят представителем заявителя для проведения ремонта кровли.

Мужчина признался в хищении. Он посчитал, что заказчик привез стройматериалы на объект с избытком и не заметит пропажу. Фигурант решил подзаработать, перепродав «излишки». Возбуждено уголовное дело.

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Месячник по благоустройству пройдёт в Брянске в преддверии Дня Победы
25 марта 09:34
Месячник по благоустройству пройдёт в Брянске в преддверии Дня Победы
В Брянске за компенсацией обратились лишь 48 из 244 пострадавших
24 марта 18:31
В Брянске за компенсацией обратились лишь 48 из 244 пострадавших
Подрядчик восстанавливает тротуарную плитку на улице Горького в Брянске
24 марта 17:42
Подрядчик восстанавливает тротуарную плитку на улице Горького в Брянске

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14604) брянск (6872) ДТП (2704) ГИБДД (2245) прокуратура (2063) уголовное дело (2023) Александр Богомаз (1922) суд (1787) авария (1647) мчс (1508) коронавирус (1272) умвд (1052)