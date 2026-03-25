2026, 25 марта 09:34

Месячник по благоустройству пройдёт в Брянске в преддверии Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В пятницу, 27 марта, в Брянске стартует месячник по благоустройству, экологии, озеленению и повышению санитарной культуры. Приводить в порядок областной центр после зимы будут вплоть продлятся до 8 мая.

Коммунальные службы города продолжат убирать улицы и тротуаров от песка, покрасят бордюры, перила на мостах и путепроводах. Машины дорожного управления займутся механической мойкой проезжей части, когда ночью установится плюсовая температура воздуха. А 28 марта, 4 и 18 апреля в Брянске состоятся общегородские субботники.