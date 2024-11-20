Фестиваль дворового баскетбола прошёл в Брянске
Фестиваль дворового баскетбола прошёл в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Брянске прошел региональный этап III Всероссийского фестиваля дворового баскетбола 3×3. Участвовали в соревнованиях девушки и юноши 13-14 лет в составе 20 команд. Соревнования объединили 490 человек: судьи, почётные гости, волонтёры, организаторы, тренеры, и юные спортсмены.
Среди девушек победила команда «СОЮЗ» из Брянска . Сильнейшим среди юношей стала «Десна-1» из областного центра.
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