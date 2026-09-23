Брянские кадеты стали вторыми по итогам смены «Служить России!»

2026, 23 сентября 16:36

Брянские кадеты стали вторыми по итогам смены «Служить России!» во Владивостоке. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В городе Владивосток во всероссийском детском центре «Океан» завершилась смена «Служить России!». Участие в ней принимали воспитанники кадетских классов и корпусов.

Регион представила команда «Кадетское братство» Брянской кадетской школы имени Героя России В.И. Шкурного. Ребята стали первыми в сборке и разборке автомата и стрельбе, военно-спортивной игре «Сильная Россия» и фестивале «Патриотическая песня». В беге на 60 метров брянские кадеты заняли второе место, а в комплексе силовых упражнений – третье.

В общекомандном зачёте среди 18 сборных брянские кадеты стали вторыми.