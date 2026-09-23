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Образование

Брянские кадеты стали вторыми по итогам смены «Служить России!»

2026, 23 сентября 16:36
Брянские кадеты стали вторыми по итогам смены «Служить России!»
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Брянские кадеты стали вторыми по итогам смены «Служить России!» во Владивостоке. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры. 

 

В городе Владивосток во всероссийском детском центре «Океан» завершилась смена «Служить России!». Участие в ней принимали воспитанники кадетских классов и корпусов. 

Регион представила команда «Кадетское братство»  Брянской кадетской школы имени Героя России В.И. Шкурного. Ребята стали первыми в сборке и разборке автомата и  стрельбе,  военно-спортивной игре «Сильная Россия» и фестивале «Патриотическая песня». В беге на 60 метров брянские кадеты заняли второе место, а в комплексе силовых упражнений – третье. 

В общекомандном зачёте  среди 18 сборных брянские кадеты стали вторыми. 

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