Детские площадки в Суземке починили и покрасили после проверки прокуратуры

2026, 18 сентября 10:55

Детские площадки в Суземке починили и покрасили после проверки прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратуры Суземского района выявили нарушения законодательства, направленного на обеспечение безопасной эксплуатации детского игрового оборудования.

На детских игровых площадках во дворах многоэтажек № 15 по улице Первомайской, № 6 по улице Лермонтова, № 13 и № 15 по улице Кольцевой в посёлке Суземка проверяющие обнаружили нарушения, угрожающие жизни и здоровью детей. Спортивные кольца на турниках были оторваны, на конструкциях облезла краска, лестничный комплекс был сломан, а в песочнице лежал бытовой мусор.

Прокуратура внесла в адрес управляющей организации представления. Детские площадки после этого привели в нормативное состояние.