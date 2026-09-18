Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Детские площадки в Суземке починили и покрасили после проверки прокуратуры

2026, 18 сентября 10:55
Детские площадки в Суземке починили и покрасили после проверки прокуратуры
Источник фото

Детские площадки в Суземке починили и покрасили после проверки прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

 

Сотрудники прокуратуры Суземского района выявили нарушения законодательства, направленного на обеспечение безопасной эксплуатации детского игрового оборудования. 

На детских игровых площадках во дворах многоэтажек № 15 по улице Первомайской, № 6 по улице Лермонтова, № 13 и № 15 по улице Кольцевой в посёлке Суземка проверяющие обнаружили нарушения, угрожающие жизни и здоровью детей. Спортивные кольца на турниках были оторваны,  на конструкциях облезла краска, лестничный комплекс был сломан, а в песочнице лежал бытовой мусор.

Прокуратура внесла в адрес управляющей организации представления. Детские площадки после этого привели в нормативное состояние.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Корпус Брянского колледжа искусств открылся после капремонта
18 сентября 16:32
Корпус Брянского колледжа искусств открылся после капремонта
Трёхдневное голосование стартовало в Брянской области
18 сентября 14:50
Трёхдневное голосование стартовало в Брянской области
Брянской филармонии присвоили имя народной артистки СССР Александры Пахмутовой
18 сентября 13:54
Брянской филармонии присвоили имя народной артистки СССР Александры Пахмутовой

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16540) брянск (7231) ДТП (2874) ГИБДД (2442) прокуратура (2188) уголовное дело (2137) Александр Богомаз (1998) суд (1811) авария (1729) мчс (1582) коронавирус (1272) дороги (1150)