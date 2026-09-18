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ДТП

Мужчина погиб в ДТП в Брянске в пятницу

2026, 18 сентября 15:33
Мужчина погиб в ДТП в Брянске в пятницу
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Мужчина погиб при столкновении «Газель» с Lada в Брянске в пятницу. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

18 сентября в районе дома № 96 на улице Почтовой в городе Брянска произошла авария. 53-летний мужчина за рулём автомобиля «Газель» выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. 

Водитель Lada 1984 года рождения умер на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Его два пассажира 1998 года рождения с тяжёлыми травмами госпитализированы. 

По факту дорожно-транспортного происшествия следователи проводят проверку.

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