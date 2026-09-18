Мужчина погиб в ДТП в Брянске в пятницу

2026, 18 сентября 15:33

Мужчина погиб при столкновении «Газель» с Lada в Брянске в пятницу. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

18 сентября в районе дома № 96 на улице Почтовой в городе Брянска произошла авария. 53-летний мужчина за рулём автомобиля «Газель» выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada.

Водитель Lada 1984 года рождения умер на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Его два пассажира 1998 года рождения с тяжёлыми травмами госпитализированы.

По факту дорожно-транспортного происшествия следователи проводят проверку.