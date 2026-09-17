Первую «умную» спортивную площадку открыли в Брянске

2026, 17 сентября 10:28

Первую «умную» спортивную площадку открыли в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Бежицком районе Брянска прошла церемония открытия первой в городе «умной» спортивной площадки. Участие в ней приняли временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Андрей Фроленков и глава городской администрации Александр Макаров. Первыми площадку опробовали юные спортсмены.

«Город меняется на глазах: новые спортивные площадки, обновлённые библиотеки, современные школы… Всё это становится реальностью, и в этом чувствуется связь поколений. Ведь именно благодаря подвигу наших дедов и бабушек, победивших в Великой Отечественной войне, у нас сегодня есть возможность строить и развиваться», — подчеркнул Александр Макаров.

Около спортшколы «Торпедо» на травмобезопасном покрытии разместились современные тренажёры, универсальная игровая зона и трибуны. На каждом снаряде есть QR-коды с ссылками на правила выполнения упражнений. Зона открыта круглосуточно для всех жителей. Они могут играть в футбол, баскетбол, волейбол, заниматься воркаутом. За порядком будут следить видеокамеры.

Площадку построили по федеральному проекту «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт») государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области».