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Футболисты брянского «Динамо» встретились с заплакавшим на их матче юным болельщиком

2023, 07 октября 09:35 Спорт
Футболисты брянского «Динамо» встретились с заплакавшим на их матче юным болельщиком
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Пресс-служба ФК «Динамо-Брянск», рассказывая о кубковом матче с ярославским «Шинником», опубликовала на своей странице в ВКонтакте фотографию плачущего на стадионе мальчика с бело-голубым динамовским шарфом. Ребенок расстроился из-за проигрыша любимой команды.

Сотрудники клуба и департамента ФК и спорта нашли этого преданного и эмоционального фаната. Диме Корнилову недавно исполнилось 9 лет, он активно увлекается футболом.

В пятницу, 6 октября, мальчика пригласили на тренировку «Динамо». Дима пообщался с тренером Александром Фомичёвым, сфотографировался с футболистами и получил из рук капитана команды Данила Луппы мяч с автографами игроков, рассказали в клубе.

В воскресенье, 8 октября, в рамках первенства России во второй лиге сине-белые на домашнем стадионе будут принимать «Чайку» из села Песчанокопское Ростовской области.

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