Футбольный фестиваль для девочек прошел в Брянске
Футбольный фестиваль для девочек собрал около 200 юных участниц в Брянске. Об этом рассказали в городской администрации.
На стадионе «Спартак» в Фокинском районе Брянска прошел первый футбольный фестиваль для девочек «Женское дело». В нем участвовали около двухсот девочки 6-8 лет из школ района, которые никогда раньше не посещали спортивную секцию.
Программа состояла из шести игровых станций. Всех участниц наградили сладкими призами и грамотами.
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