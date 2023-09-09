Футбольный фестиваль для девочек прошел в Брянске

Футбольный фестиваль для девочек собрал около 200 юных участниц в Брянске. Об этом рассказали в городской администрации.

На стадионе «Спартак» в Фокинском районе Брянска прошел первый футбольный фестиваль для девочек «Женское дело». В нем участвовали около двухсот девочки 6-8 лет из школ района, которые никогда раньше не посещали спортивную секцию.

Программа состояла из шести игровых станций. Всех участниц наградили сладкими призами и грамотами.