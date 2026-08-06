Цифровой помощник в MAX заменит брянцам походы в поликлинику

2026, 06 августа 14:28

Через чат-бот можно закрыть больничный, продлить рецепт и записаться к врачу.

Жителям Брянской области стала доступна новая опция в мессенджере MAX. Чат-бот «Запись на приём к врачу Брянская область» позволяет без звонков и визитов в поликлинику записаться на приём, вызвать врача на дом, отменить или перенести запись.

Также дистанционно можно закрыть больничный лист и продлить рецепт на лекарства. Для этого нужно авторизоваться через «Госуслуги» и заполнить чек-лист с вопросами о самочувствии.

Интерфейс сервиса напоминает портал «Госуслуги» и платформу «Наприём», поэтому освоить его будет несложно.