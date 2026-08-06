Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Цифровой помощник в MAX заменит брянцам походы в поликлинику

2026, 06 августа 14:28
Цифровой помощник в MAX заменит брянцам походы в поликлинику
Источник фото

Через чат-бот можно закрыть больничный, продлить рецепт и записаться к врачу. 

 

Жителям Брянской области стала доступна новая опция в мессенджере MAX. Чат-бот «Запись на приём к врачу Брянская область» позволяет без звонков и визитов в поликлинику записаться на приём, вызвать врача на дом, отменить или перенести запись.

Также дистанционно можно закрыть больничный лист и продлить рецепт на лекарства. Для этого нужно авторизоваться через «Госуслуги» и заполнить чек-лист с вопросами о самочувствии.

Интерфейс сервиса напоминает портал «Госуслуги» и платформу «Наприём», поэтому освоить его будет несложно.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

138 беспилотников сбиты над Брянской областью за сутки
09 августа 09:27
138 беспилотников сбиты над Брянской областью за сутки
В брянском селе Новенькое при обстреле ВСУ пострадала женщина
09 августа 08:52
В брянском селе Новенькое при обстреле ВСУ пострадала женщина
Над Брянской областью за сутки сбили 97 вражеских беспилотников
08 августа 09:03
Над Брянской областью за сутки сбили 97 вражеских беспилотников

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16075) брянск (7130) ДТП (2828) ГИБДД (2398) прокуратура (2158) уголовное дело (2098) Александр Богомаз (1998) суд (1801) авария (1707) мчс (1571) коронавирус (1272) дороги (1127)