В Брянске раскрыли аферу с подменой товаров на маркетплейсе на 10 миллионов рублей

2026, 12 августа 09:24

Злоумышленники работали курьерами и заменяли дорогую электронику дешёвыми аналогами, оформляя возвраты.

В Брянске полиция раскрыла схему хищения электроники на 10 миллионов рублей. С декабря 2025 года четверо жителей города в возрасте от 22 до 29 лет создавали подставные аккаунты, заказывали смартфоны и видеокарты, а затем, работая курьерами в пунктах выдачи, подменяли товары и сбывали их.

При обысках у задержанных изъяли 51 мобильный телефон, 14 сим-карт, 63 банковские карты, два автомобиля и крупные суммы денег.

Возбуждено уголовное дело, фигуранты помещены в изолятор временного содержания. Полиция проверяет их причастность к аналогичным преступлениям в других регионах.