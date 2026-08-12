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Общество

В Брянске дорожники вышли на ночную уборку улиц

2026, 12 августа 11:47
В Брянске дорожники вышли на ночную уборку улиц
Источник фото

11 августа сотрудники дорожного управления убирали город в две смены. 

 

В Брянске дорожники убирают город днем и ночью. 11 августа сотрудники дорожного управления работали в две смены, наводя порядок на Красноармейской, Авиационной, Горбатова, Фокина, Бежицкой, Романа Брянского, Никитина, Пушкина, Тельмана, привокзальной площади, проспектах Станке Димитрова, Московском и Героев. Об этом сообщили в дорожном управлении Брянска.

Сегодня, 12 августа, запланированы работы на Горбатова, Костычева, Фокина, Бежицкой, Карачижской, Калинина, Объездной, Брянской Пролетарской дивизии, Камозина, Ульянова, Чернышевского, 2-й Мичурина и других улицах. 

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