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Футбольный турнир в память о детском тренере прошёл в Унече

2024, 12 января 09:36 Спорт
Футбольный турнир в память о детском тренере прошёл в Унече
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Турнир по мини-футболу в память о детском тренере Александре Драчене прошёл в Унече. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта. 

В спортивном комплексе «Электрон» в Унече прошёл традиционный турнир по мини-футболу. Соревнования посвящены памяти детского тренера Александра Васильевича Драчена. Он был одним из наставников в спортшколе. Команды под его руководством не раз становились победителями и призёрами областных и международных соревнований. 

10 футбольных команд из Унечи и Суража, а также воспитанники тренера провели 20 игр. Победила в турнире команда «МКБ». Второе и третье место заняли «Арсенал» и  «Армейцы».

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