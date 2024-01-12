Футбольный турнир в память о детском тренере прошёл в Унече

Турнир по мини-футболу в память о детском тренере Александре Драчене прошёл в Унече. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.

В спортивном комплексе «Электрон» в Унече прошёл традиционный турнир по мини-футболу. Соревнования посвящены памяти детского тренера Александра Васильевича Драчена. Он был одним из наставников в спортшколе. Команды под его руководством не раз становились победителями и призёрами областных и международных соревнований.

10 футбольных команд из Унечи и Суража, а также воспитанники тренера провели 20 игр. Победила в турнире команда «МКБ». Второе и третье место заняли «Арсенал» и «Армейцы».