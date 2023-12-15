Кубок губернатора по плаванию впервые стартовал в Брянске

Кубок губернатора области среди детей и подростков по плаванию впервые проходит в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В бассейне ДОСААФ областного центра стартовал Кубок губернатора Брянской области по плаванию. Он проходит в регионе впервые. Участвуют в турнире юные спортсмены от 10 лет и старше из Брянска, Фокино, Дятьково, Климово, Погара и Жуковки. Они борются за награды на дистанциях 100 метров (вольный стиль), а также 200 и 400 метров (комплексное плавание).

Пловцов приветствовали директор департамента физической культуры и спорта Брянской области Максим Рудин. Перед началом турнира он вручил Благодарственные письма Министра спорта России тренерам спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта «Дельфин» Светлане Новиковой и Елене Швидер.