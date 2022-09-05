Ремонт стадиона «Труд» в Клинцах завершится в 2023 году

Завершение ремонта стадиона «Труд» в Клинцах, которое по контракту должно было состояться через два месяца, пришлось отложить на 2023 год. Подрядчик не успевает сделать ремонт большой трибуны и обновить оставшиеся в наследие со времен СССР фигурки спортсменов на территории стадиона. Под них будут изготовлены новые постаменты.

Предстоит разровнять также большое футбольное поле.

Подрядчик все же успел выполнить немалый объем работ. Выровнены все будущие спортивные площадки, на них уложена основа покрытия. На очереди — укладка верхних слоев, нанесение разметки и установка спортивных снарядов.

Обсустроена также площадка возле ворот стадиона, которая будет обспечивать пожарный выезд и использоваться под парковку, в том числе школьных автобусов.

А вдоль ограждения стадиона расчистили и заасфальтировали опоясывающую его дорогу. Она нужна для противопожарных целей. Однако параллельно ее решили использовать в качестве лыжероллерной трассы. Зимой же жители Клинцов смогут воспользоваться естественной лыжной трассой. которая также предусмотрена вдоль ограды стадиона.