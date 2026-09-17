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Нетрезвого водителя задержали полицейские в Брянске

2026, 17 сентября 13:00
Нетрезвого водителя задержали полицейские в Брянске
Источник фото

Нетрезвого водителя задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Сотрудники дорожно-патрульной службы на улице Горького в посёлке Большое Полпино в городе Брянску остановили автомобиль Audi. Манера езды вызвала у правоохранителей сомнения в трезвости водителя.

У 49-летнего мужчины за рулём были признаки опьянения. Освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в организме.

Мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона. Ему может грозить уголовная ответственность.

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