Нетрезвого водителя задержали полицейские в Брянске

2026, 17 сентября 13:00

Нетрезвого водителя задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники дорожно-патрульной службы на улице Горького в посёлке Большое Полпино в городе Брянску остановили автомобиль Audi. Манера езды вызвала у правоохранителей сомнения в трезвости водителя.

У 49-летнего мужчины за рулём были признаки опьянения. Освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в организме.

Мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона. Ему может грозить уголовная ответственность.